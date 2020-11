PlayStation Plus: 1 Jahr für nur 44,99 Euro

Passend zum Start der PlayStation 5 in Deutschland gibt es ab sofort eine Aktion, an der mehrere Geschäfte teilnehmen. PlayStation Plus gibt es derzeit bei vielen Anbietern für nur 44,99 Euro (dafür bekommt ihr ein Abo für volle 12 Monate).

PlayStation Plus: Gut für frische PS5-Besitzer

Bei PlayStation Plus gibt es jeden Monat neue Spiele zum Ausprobieren und seit November ist auch das erste PS5-Spiel dabei. Das Abo könnte sich aber vor allem für frische PS5-Besitzer lohnen, die keine PS4 hatten, denn es gibt auch eine spezielle Kollektion mit vielen PS4-Highlights (die Liste findet ihr ganz am Ende).

Das Angebot für 12 Monate bei PlayStation Plus gibt es zum Beispiel direkt bei Saturn oder auch bei MediaMarkt, allerdings werden 4,99 Euro Versand fällig (die ihr vermeiden könnt, wenn ihr die Karte im Laden abholt). Bei Amazon sind die 12 Monate derzeit ausverkauft, kommen aber vielleicht bald wieder rein.

Es handelt sich um eine große Aktion zum Black Friday, die man auch bei ALDI, Edeka und Co. finden kann. Da müsst ihr euch aber vorher bei eurem Markt vor Ort informieren, ob man bei der Aktion dabei ist. Alternativ auch mal den Preisvergleich bei Idealo im Auge behalten, dort tauchen derzeit immer mehr Shops auf.

Von den Worldwide Studios:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Von Publishing- und Entwicklungspartnern:

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 biohazard

