PlayStation-Spiele für den PC: Sony zeigt sich zufrieden

Jim Ryan hat sich in einem Interview mit QG durchaus zufrieden gezeigt, als er auf den Schritt angesprochen wurde, dass immer mehr PlayStation-Spiele für den PC erscheinen. Parallel gab er bekannt, dass Days Gone für den PC kommen wird.

Das mit Horizon Zero Dawn war ein Experiment letztes Jahr, doch der Release kam nicht nur bei den Kritikern und PC-Spielern gut an, man hat auch genau geschaut, wie die PlayStation-Community reagiert und auch da war das Feedback gut.

Gute Einnahmequelle für Sony

Sony wird in Zukunft weitere PlayStation-Spiele für den PC veröffentlichen, doch es ist natürlich auch ein schmaler Grat, den man da geht. Auf der einen Seite ist das lukrativ (gibt Jim Ryan auch als Grund an, da die Entwicklung immer teurer wird), auf der anderen Seite sind die exklusiven Titel von Sony der Grund, warum die PlayStation gekauft wird. Und da hat man ein durchaus gutes Portfolio aufgebaut.

Wichtig ist, so meine Meinung, dass der Zeitraum sehr groß ist. Horizon Zero Dawn kam zum Beispiel schon 2017 für die PlayStation 4 auf den Markt, aber erst 2020 für den PC. Days Gone kam Anfang 2019 heraus und soll im Frühjahr 2021 als PC-Version kommen – das ist meiner Meinung nach ein doch recht kurzer Zeitraum.

Ich bin aber mal gespannt, wie sich das entwickelt und ob Sony auch PlayStation-Bestseller wie Uncharted und God of War in Betracht zieht. Finanziell dürfte sich das definitiv lohnen, aber langfristig kann sowas der PlayStation selbst schaden.

