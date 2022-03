PlayStation Store: Es gibt frische Angebote

Sony hat mal wieder frische Angebote im PlayStation Store online gestellt, dieses Mal nennt sich die Aktion „Frühlingsangebote“ und sie ist ab sofort online. Wer will, der kann sich also direkt auf seiner PlayStation (4 und 5) nach Spielen umschauen.

Wer sich gerne im Browser eine Übersicht verschaffen möchte, der schaut auf der Seite von Sony vorbei. Man spricht von bis zu 75 Prozent Rabatt, was natürlich wie immer ignoriert werden kann, denn es handelt sich gerne um die UVP und ältere Spiele sind im freien Handel als physische Version meistens etwas günstiger.

Es sind dieses Mal wieder einige AAA-Spiele dabei, macht also vor dem Kauf immer einen kurzen Preisvergleich bei Idealo. Mein Tipp wären Red Dead Redepmtion 2, Ghost of Tsushima, Miles Morales und ganz klar Ratchet & Clank: Rift Apart. Da aber aufpassen, denn das ist so ein Spiel, was ihr bei Amazon günstiger bekommt.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

