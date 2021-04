PlayStation Store: Horizon Zero Dawn für die PS4 und PS5 jetzt kostenlos

Sony verschenkt ab sofort im Rahmen der „Play at Home“-Aktion ein weiteres AAA-Spiel, und zwar Horizon Zero Dawn in der Complete Edition. Ihr bekommt also auch die Ergänzung Frozen Wilds kostenlos dazu. Die Aktion ist jetzt wie geplant online und das Spiel kann kostenlos im PlayStation Store erworben werden.

Als ich mit der PlayStation 6 ein paar Klassiker von der PlayStation 4 nachgeholt und mir einen Eindruck der letzten Generation gemacht habe, da ist mir dieses Spiel als Highlight in Erinnerung geblieben. Ein sehr gutes Open-World-Spiel, was ich jedem empfehlen kann – selbst zum Vollpreis ein verdammt gutes Spiel.

Ich vermute übrigens, dass es kein Zufall ist. Die PlayStation 5 wird mit Horizon Forbidden West bald den Nachfolger bekommen und so kann man das Interesse an diesem steigern. Bisher steht dieser noch für 2020 im Raum, aber ich vermute fast, dass das Spiel wie viele andere verschoben wird und erst 2021 kommt.

