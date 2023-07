PlayStation Store: Sommerangebote mit vielen guten Spielen gestartet

Sony hat die Sommerangebote im PlayStation Store gestartet, ab heute kann also direkt gespart werden. Ihr habt auch eine ganze Weile Zeit, denn die Aktion geht bis zum 15. August (bei manchen Spielen endet das Angebot schon am 2. August).

Mit dabei sind unter anderem Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition, Horizon Forbidden West, The Last of Us Part I, Elden Ring, Dead Island 2, Hogwarts Legacy, FIFA 23, It Takes Two und auch noch Call of Duty: Modern Warfare II.

Das ist nur eine kleine Auswahl, weitere Spiele wären Cyberpunk 2077, GTA 5 und mehr, es ist eine wirklich gute Aktion mit vielen hochwertigen Spielen, die man echt empfehlen kann. So richtig hervorheben kann ich da nichts, es sind zu viele gute Spiele dabei, aber Cyberpunk 2077 will ich erwähnen, da bald das DLC kommt.

Schaut bei Interesse direkt hier im PlayStation Store vorbei, alternativ werden euch die Angebot natürlich auch ab sofort auf eurer PS4 oder PS5 im Store angezeigt.

