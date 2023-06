Cyberpunk 2077: Im Herbst geht die Reise mit Phantom Liberty weiter

Es ist schade, dass Cyberpunk 2077 einen technisch so miserablen Start hatte, denn das Spiel ist eines der besten, die ich in den letzten Jahren gespielt habe. Seit Anfang 2022 ist es aber in einem passablen Zustand und daher gab es bei mir auch eine Empfehlung vor einem Jahr. Und im Herbst 2022 folgte dann ein Comeback.

Mittlerweile ist der holprige Start fast vergessen, dient in der Branche aber als abschreckendes Beispiel für neue Spiele. Doch Cyberpunk 2077 ist beliebt und daher wird es auch einen Nachfolger geben. Doch bevor dieser kommt, wollen die Entwickler die Geschichte von Night City mit einem ersten DLC weitererzählen.

Das kostet 29,99 Euro und nennt sich Phantom Liberty. Neben Keanu Reeves wird auch Idris Elba als weitere bekannte Persönlichkeit eine Rolle übernehmen und im Rahmen des Xbox-Events gab es ein Datum: 26. September. Ich freue mich auf das DLC und hoffe, dass das im September als technisch einwandfreie Version kommt.

Blick auf die Zukunft: Microsoft zeigt neue Version der Xbox Microsoft hat auf dem gestrigen Xbox-Event deutlich betont, dass Xbox eine Marke für alle Bereiche ist, egal ob Konsole, Cloud oder PC. Doch das Kerngeschäft ist nun mal die Konsole […]12. Juni 2023 JETZT LESEN →

-->