PlayStation Store mit vielen Angeboten

Sony hat eine neue Aktion im PlayStation Store gestartet, bei der diverse Spiele im Preis gesenkt wurden. Es handelt sich um die jährlichen Frühlingsangebote und sie sind bereits online. Teilweise sind laut PlayStation-Team bis zu 75 Rabatt möglich.

PlayStation: Eine bunte Auswahl an Spielen

Mit dabei sind hochkarätige Spiele wie Ghost of Tsushima, The Last of Us 2, aber auch Klassiker wie GTA 5 und Red Dead Redemption 2. Aktuellere Spiele wie Hitman 3 und Assassin’s Creed Valhalla wurden ebenfalls im Preis gesenkt.

Die Angebote gehen teilweise bis Ende April, aber manche auch nur bis Mitte April. Das hängt vom Spiel ab. Schaut also am besten im PlayStation Store auf eurer Konsole (PS4 und PS5) vorbei. Es gibt auch eine Seite mit allen Angeboten.

Wie immer gilt: Ein kurzer Preisvergleich vor dem Kauf schadet nicht, denn das ein oder andere Spiel bekommt man auch im Einzelhandel für diesen Preis und viele von euch bevorzugen ja oft die physische Version. Ich kann euch vor allem The Last of Us 2 und Ghost of Tsushima empfehlen, zwei der besten PS4-Spiele.

