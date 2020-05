Powerbeats Pro 2 dürften bald kommen

Vor ein paar Tagen hatten wir hier die ersten Hinweise, dass Apple an einer neuen Version der Powerbeats Pro arbeitet. Nachdem der mögliche Nachfolger bei der FCC in den USA und SIRIM in Malaysia entdeckt wurde, hat ihn MySmartPrice nun bei einer Behörde in Südkorea (National Radio Research Agency) entdeckt.

Die Powerbeats Pro wurden am 3. Mai 2019 vorgestellt und sind damit nun knapp ein Jahr alt. Es wäre also nicht ausgeschlossen, dass wir bald eine neue Version für 2020 sehen. Meine Hoffnung ist, dass die Powerbeats Pro das ANC-Feature der AirPods Pro bekommen, denn das vermisse ich mittlerweile.

Ich denke nicht, dass die Powerbeats Pro auf einem Event wie der kommenden WWDC 2020 gezeigt, sondern einfach in Form einer Pressemitteilung angekündigt werden. Ähnlich wie beim neuen MacBook Pro, was diese Woche gezeigt wurde. Die Powerbeats Pro 2 könnten also jederzeit vorgestellt werden.

