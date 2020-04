Apple Powerbeats Pro: Neue Version entdeckt

Apple könnte den Powerbeats Pro von 2019 in den kommenden Wochen ein Upgrade spendieren, denn die zweite Generation wurde nun anscheinend bei der FCC in den USA und beim SIRIM (Standard and Industrial Research Institute of Malaysia) entdeckt. Bei der FCC findet man sogar dieses Bild:

Es handelt sich also um einen Beats-Kopfhörer von Apple, dieser hat die Optik der Powerbeats Pro und an dieser scheint sich nicht viel verändert zu haben. Da die normalen Powerbeats erst aktualisiert wurden, würde ich diese ausschließen.

Powerbeats Pro 2 mit ANC?

Die Powerbeats Pro von Apple gehören meiner Meinung nach zu den besten Sport-Kopfhörern auf dem Markt, allerdings wünsche ich mir seit dem Release der Apple AirPods Pro eine Funktion: ANC (eine aktive Geräuschunterdrückung).

Die Akkulaufzeit ist gut, es gibt „Hey Siri“ und auch sonst wüsste ich nicht, was man bei den Powerbeats Pro großartig verbessern sollte. ANC wäre aber eine mehr als willkommene Ergänzung bei diesem kabellosen Sport-Kopfhörer.

Das ist jetzt nur Spekulation von meiner Seite, aber Apple spendierte dem Beats Solo ein Pro-Branding und ANC letztes Jahr, nun wäre ein guter Zeitpunkt, um auch die Powerbeats Pro mit ANC auszustatten. Der Zeitpunkt der Entdeckung passt übrigens ganz gut, denn Apple präsentierte die Powerbeats Pro im Mai.

