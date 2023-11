Prince of Persia: The Sands of Time: Ubisoft äußert sich zum Remake

Heute feiert ein Klassiker der Gaming-Szene ein Jubiläum, denn Prince of Persia: The Sands of Time erschien vor 20 Jahren. Darauf ist Ubisoft stolz und so feierte man dieses Jubiläum mit einem kurzen Beitrag bei X – inklusive neuen Details.

Ubisoft Montréal arbeitet derzeit an einem Remake des alten Klassikers und „einer Neuinterpretation dieser legendären Geschichte“. Das „Projekt hat einen wichtigen internen Meilenstein erreicht“ und die Entwicklung des Remakes schreitet voran.

Welchen Meilenstein? Das sagt Ubisoft leider nicht, aber ich vermute, dass der Fokus zunächst auf dem ganz neuen Prince of Persia für Januar 2024 liegt und wir erst später die Details zu Prince of Persia: The Sands of Time bekommen. Offiziell spricht man nur von „kommt bald“, vielleicht steht der Release also für 2024 an.

