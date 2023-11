Ich war überrascht: PlayStation Portal im ersten Test

Für mein finales Fazit möchte ich mir beim PlayStation Portal viel Zeit lassen, denn es zählt für mich nicht nur die Frage, wie gut das Gerät ist, wenn ich es für ein paar Tage aktiv nutze, sondern ob es gut genug ist, damit ich es auch dauerhaft nutze.

Greife ich auch nach zwei Wochen zum Portal? Funktioniert es gut genug, um die PS5 wirklich mit einem Mehrwert zu ergänzen? Oder staubt es am Ende eher zu?

Doch für ein erstes Fazit reichen ein paar Tage aus und ich habe mir da wie immer ein paar Stichpunkte gemacht. PlayStation Portal hat mich auch positiv überrascht, das kann ich schon verraten. Doch dazu im Fazit mehr. Fangen wir am Anfang an.

Video: PlayStation Portal im Test

PlayStation Portal: Meine 7 Stichpunkte

PlayStation Portal ist zwar nur ein PS5-Controller mit einem Display in der Mitte, aber er liegt gut in der Hand und gefällt mir irgendwie. Vor allem das schlanke Design unten sagt mir zu, da sich unter dem Display quasi keine Technik verbirgt, hat man das nicht unnötig dick gemacht. In der Hand ist der Player aber mit 530 Gramm schwerer als ich erwartet habe. Ein Steam Deck ist mit 670 Gramm zwar noch schwerer, aber der Portal ist näher am Steam Deck als an einer Nintendo Switch mit 315 Gramm. Für mich aber vollkommen okay für ein paar Stunden im Handheld-Modus. Langfristig hoffe ich aber noch auf mehr Farben, wie beim DualSense selbst, vor allem eine komplett schwarze Version würde mir zusagen.

Das Display ist für ein LC-Display wirklich sehr gut. Es spiegelt zwar recht stark und ist im Freien bei starker Sonneneinstrahlung nicht optimal, aber dafür sind die Farben und Blickwinkel für diese Technologie gut und es ist hell genug für Innenräume. Wäre OLED besser? Aber sicher, in Zeiten der Nintendo Switch OLED, des Steam Deck OLED und OLED TVs hätte ich diese Technologie ganz klar bevorzugt. In dieser Preisklasse mit 8 Zoll und FHD aber vermutlich eher schwierig zu erreichen. Die Displayränder sind okay und 60 Hz reicht aus, ein Panel mit 120 Hz hätte vermutlich zu viel Akkulaufzeit gekostet.

Die Akkulaufzeit ist nämlich eher okay mit um die 4 bis 5 Stunden bei mir. Wobei es eher zu 4 Stunden tendierte, da ich aber auch die volle Helligkeit genutzt habe. Geladen wird über USB C, was ich gut finde, nur der Port ist recht schwer zu erreichen, was ein Dock fast unmöglich machen dürfte, und mit über 3 Stunden ist die Dauer, bis der Akku wieder voll ist, recht lang. Den letzten Punkt hätte man optimieren können, da ist mit USB C Power Delivery mehr möglich.

Ich bin bekanntlich ein großer Fan des DualSense-Controllers und da Portal ein Controller mit Display ist, bekommt man auch die Features des PS5-Controllers. Es gibt ein hervorragendes haptisches Feedback (wenn es in die Spiele eingebaut ist) und adaptive Trigger. Gefällt mir sehr gut und ist mein großes Highlight.

Audio ist mein größter Kritikpunkt. Die Speaker sind zwar okay (auch nicht wirklich gut), aber ich nutze bei Handhelds sehr häufig Kopfhörer. Das geht hier, aber nur, wenn man einen Kopfhörer mit 3,5 mm-Kabel besitzt, was für mich im Jahr 2023 ein No-Go ist. Kabellos? Ja, aber nur via PlayStation Link. Das ist quasi Bluetooth mit geringer Latenz. Normales Bluetooth? Geht nicht. Das ist sehr schwach von Sony, denn ich als Spieler will entscheiden, ob ich PlayStation Link benötige. Bei der Nintendo Switch komme ich auch mit normalen Bluetooth-Kopfhörern klar. Und wem der Lag wirklich extrem wichtig ist, der wird sicher keine Spiele auf dem Portal spielen, da es eben ein Remote Player ist und da immer ein Lag zum Spiel auf der Konsole vorhanden ist. Ich hoffe, dass Sony das mit einem Update öffnet und nicht geschlossen hält, um die neuen (und recht teuren) Pulse-Kopfhörer zu verkaufen. Ich habe hier einen hervorragenden Sony WF-1000XM5, einen der besten Kopfhörer von 2023, und den möchte ich mit meinem Remote Player von Sony nutzen. Das muss möglich sein.

Ich habe es eben schon kurz angemerkt: Mit etwas Verzögerung (Lag) muss man leben. Doch bei einem stabilen WLAN-Netz (100er-Glasfaserleitung bei mir) funktioniert das gut. Und ich wiederhole, was schon zig Mal gesagt wurde: Spiele wie Call of Duty, wo jede Millisekunde zählt, würde ich hier nicht spielen, aber der Rest ist kein Problem. Wenn PS5 und Portal beide stabiles WLAN haben, was bei mir im Büro zwar schnell, aber an der Position der PS5 nicht optimal ist. Ich habe sie für den Test auch kurz direkt neben den Router gepackt und da lief es wirklich gut. Nur schade, dass man eben keine Spiele über die Cloud streamen kann, was Sony zwar immer wieder klar betont, aber so geht der Strom auf die eigene Rechnung, wenn die PS5 im Standby ist oder läuft und nicht auf die Kappe von Sony. Ebenfalls schade: Man kann keine Medien-Apps nutzen, als Netflix, YouTube und Co. funktionieren also nicht auf dem PlayStation Portal.

Was vielleicht selbstverständlich ist, was ich aber anmerken möchte, ist die Spielbibliothek. Ihr könnt also alles (fast, keine VR-Spiele) aus eurer PS5-Bibliothek zocken. PlayStation Portal ist ein Remote Player, klar, fühlt sich aber wie ein Handheld an. The Last of Us läuft also einwandfrei und ist direkt da, während Sony mit der Umsetzung auf dem PC kämpft und das auf dem Steam Deck zu Problemen führen kann. Mit Blick auf den Support für PSVR2, den ich bisher doch eher bescheiden finde, ist das wichtig. Es spielt nämlich keine Rolle, ob Sony das Produkt einfach fallen lässt, denn so lange man die PS5 mit Spielen versorgt, wovon auszugehen ist, bleibt Portal attraktiv.

PlayStation Portal: Mein erstes Fazit

Als ich gehört habe, dass Sony an einem neuen Handheld arbeitet und gesehen habe, wie gut die PlayStation-Spiele über Steam auf dem Steam Deck funktionieren und wie erfolgreich die Nintendo Switch damit ist, hatte ich große Erwartungen.

Nach dem Ende der PlayStation Vita war die Hoffnung da, dass Sony uns endlich wieder einen richtigen Handheld liefert. PlayStation Portal ist das aber nicht. Es ist ein sehr guter Remote Player und fairerweise muss man sagen, dass Sony diesen auch genau so vermarktet. Sony macht hier keine falschen Versprechungen.

Die ersten Tage haben mich auch überzeugt, dass ich keinen eigenen Handheld mehr möchte. Wir leben in einer Zeit, in der man die Konsole oder den PC dabei hat, diesen Trend hat die Switch eingeleitet. Wenn Sony also will, dass wir die PS5 mitnehmen können, würde es einen sehr teuren Handheld dafür benötigen.

Andere Anbieter sind schon recht teuer und viele nutzen einfach nur Hardware von Partnern und Windows, für Sony wäre das komplexer. Wer eine Vita 2 möchte, der sollte sich also vielleicht einfach ein Steam Deck OLED kaufen. Man muss etwas warten, bis die PS5-Spiele kommen, aber der Katalog ist schon sehr gut gefüllt.

Und wie würde Sony dann damit umgehen, dass man Spiele für das Steam Deck und Co. entwickelt, gleichzeitig aber auch für den eigenen Handheld? Das wäre eine komplexe Lage. Die Zeiten von reinen Handheld-Spielen sind jedenfalls vorbei.

Das PlayStation Portal ist die einfachste Lösung für Sony, um irgendwie in diesen Markt einzusteigen und ich kann es mittlerweile verstehen. Das Gerät selbst ist gut, aber hat noch sehr viele Schwachstellen, vor allem das geschlossene Audio-System ist für mich schon fast ein K.O.-Kriterium, da es absolut keinen Sinn ergibt.

Wer In-Ear-Kopfhörer nutzen möchte, was man bei diesem Anwendungsfall, für den Portal entwickelt wurde, fast immer machen dürfte, zahlt direkt den doppelten Preis und muss sich den Pulse Explore zulegen. Und für über 400 Euro ist man dann nicht mehr weit von einem neuen Steam Deck OLED entfernt, das ist der Punkt.

Aber: Wenn alles funktionierte, also die Verbindung stabil war, ich bequem auf dem Bett lag und der Sound niemanden störte, dann hatte ich viel Spaß mit Portal. Ich habe zwar Kritikpunkte, aber irgendwie habe ich den Remote Player gerne genutzt.

Würde ich mir das als vollwertigen Handheld mit OLED wünschen? Aber sicher. Das bleibt aber vermutlich ein Wunsch bei dieser PlayStation-Generation, denn Sony baut ein Ökosystem um die PS5 auf, die Nutzer nicht davon weglocken soll. Das gefällt nicht jedem, aber man ist ja auch nicht zum Kauf des Portal gezwungen.

PS: Den Preis von 220 Euro finde ich eigentlich ganz fair, ich habe auch keine günstige Alternative, da ich ein Smartphone mit 6 Zoll und Tablet mit 11 Zoll nutze und diese Geräte nicht für Remote Play geeignet sind. Ich wäre also die Zielgruppe, die so ein Gerät benötigt und 2024 vielleicht sogar noch mehr als dieses Jahr 👀

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->