Ubisoft kündigt ein neues Prince of Persia an

Ubisoft hat das Summer Games Fest 2023 genutzt, um ein neues Prince of Persia anzukündigen, welches sich „The Lost Crown“ nennt. Und es gab auch direkt einen Gameplay-Trailer zu sehen, obwohl das Spiel erst am 18. Januar 2024 erscheint.

Mich wundert, dass man das Weihnachtsgeschäft so knapp verpasst, wobei man sagen muss, dass das gar nicht mehr so entscheidend wie früher ist. Und ich gehe davon aus, dass hier Assassin’s Creed im Herbst/Winter im Fokus stehen wird.

Sieht … interessant aus. Wie aber ein Kommentar bei YouTube anmerkt, erinnert der Stil eher an Prinz von Bel-Air und weniger an den Prinz aus Persien. Weitere Details gibt es dann übrigens auf dem Event von Ubisoft (Ubisoft Forward) am 12. Juni.

