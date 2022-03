Kommt bald Projekt Spartacus? PlayStation-Dienste spinnen derzeit

Sony soll an einem neuen Dienst für die PlayStation arbeiten, der alle bisherigen in einem vereint und eine weitere Stufe mitbringt. Dieser nennt sich intern Projekt Spartacus, aber es ist keine Alternative für den Xbox Game Pass von Microsoft.

Der Dienst von Sony ist vielmehr sowas wie Nintendo Switch Online und auch hier gibt es angeblich mehrere Stufen. Letzte Woche haben wir von drei Stufen gehört:

-->

Essential: Dabei handelt es sich angeblich einfach nur um PlayStation Plus, aber mit einem neuen Namen. Es gibt also Cloud-Speicherstände, man benötigt es für Online-Gaming und es gibt jeden Monat ein paar Spiele.

Dabei handelt es sich angeblich einfach nur um PlayStation Plus, aber mit einem neuen Namen. Es gibt also Cloud-Speicherstände, man benötigt es für Online-Gaming und es gibt jeden Monat ein paar Spiele. Extra: Diese Stufe kann man als PlayStation Now bezeichnen, es gibt also ein paar PlayStation-Spiele, die man dauerhaft spielen kann, und dann auch welche, die zeitlich begrenzt verfügbar sind.

Diese Stufe kann man als PlayStation Now bezeichnen, es gibt also ein paar PlayStation-Spiele, die man dauerhaft spielen kann, und dann auch welche, die zeitlich begrenzt verfügbar sind. Premium: In dieser Stufe wird es neue Klassiker, zum Beispiel der PlayStation 1 oder Vita geben. Außerdem wird man Spiele streamen können und es soll für große Blockbuster-Spiele auch exklusive Demos zum Ausprobieren geben.

Es wäre denkbar, dass der Dienst bald startet, denn PS Now und PS Plus spinnen derzeit bei vielen Nutzer:innen. Die Berichte über fehlerhafte Angaben bei den Abos häufen sich und es sieht so aus, als ob Sony da im Backend die Dinge vermischt.

Bereitet sich Sony auf den Launch vor? Das wäre nicht ausgeschlossen, denn es soll ein Event im März geplant sein (falls es noch geplant ist). Die Preise könnten denen der aktuellen Abos entsprechen, also 8,99 Euro für die erste Stufe und 9,99 Euro für die zweite Stufe. Spannend wird, was Sony dann für Premium möchte.

PlayStation 5 Pro? Mysteriöse Sony-Lieferung lässt Fans spekulieren Sony soll „mysteriöse Prototypen“ von Europa in die USA geschickt haben, den Hinweis dazu liefert man selbst. Es handelt sich wohl um Entwicklerkonsolen und da stellen sich derzeit einige die Frage: Worum handelt es sich dabei jetzt genau? Kommt eine…4. März 2022 JETZT LESEN →

-->