Pünktlich zum Star Wars Day: Jedi Survivor läuft spürbar flüssiger

Es hat sich in den letzten Monaten etwas zu häufig eingebürgert, dass neue AAA-Spiele unfertig auf den Markt geworfen werfen und die Entwickler dann zügig mit Patches reagieren müssen. Star Wars Jedi: Survivor war leider davon betroffen.

Doch noch am ersten Wochenende kündigte EA an, dass es viele Patches in den kommenden Wochen geben wird und der erste steht auch schon bereit. Ich habe diesen gestern auf der PlayStation 5 installiert und die Performance ist besser.

Flüssiges Spielen im Performance-Modus

Ich spiele das Spiel im Performance-Modus, da ich das bei diesem schnellen Spiel mit schnellen Kämpfen und viel Bewegung angenehmer finde (und die Grafik ist jetzt sowieso kein Kracher) und dieser machte am Anfang sehr oft Probleme.

Am ersten Wochenende gab es bei mir starke Ruckler und manche Übergänge zu Zwischenszenen waren grausam. Das hat sich seit dem Patch spürbar verbessert und Star Wars Jedi: Survivor läuft viel flüssiger. Ich habe mal etwas im Internet bei anderen Nutzern geschaut und viele berichten, dass es jetzt durchaus stabil läuft.

Zur PC-Version kann ich nichts sagen, aber die Konsolen laufen jetzt stabil und das ist wichtig, denn das Spiel ist wirklich gut. Vor allem im letzten Drittel, in dem ich jetzt angekommen bin, nimmt es richtig an Fahrt auf und macht noch mehr Spaß.

Falls ihr also gewartet habt, dann ist heute vielleicht ein guter Zeitpunkt, um dem Spiel eine Chance zu geben. Pünktlich zum Star Wars Day (May the 4th) läuft Star Wars Jedi: Survivor so, wie es laufen sollte. Vielleicht wäre ein kleiner Aufschub gut gewesen, immerhin wäre das heute doch der perfekte Tag für den Release gewesen.

