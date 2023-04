Eine neue Ära der Gaming-Handhelds ist da

Nintendo hat mit der Switch einen neuen Hype rund um Handhelds ausgelöst, denn die Konkurrenz hat erkannt, dass die Nutzer die Kombination aus Handheld und Konsole für den TV wollen. Allerdings dauert es ja immer ein paar Jahre, bis so ein Produkt entwickelt ist und man spürt gerade, dass da 2023 sehr viel kommen wird.

So haben wir nicht nur das Steam Deck, was mittlerweile sehr beliebt und durchaus erfolgreich ist. Asus hat seit 5 Jahren an einem ROG-Handheld gearbeitet, der bald ansteht. Bei Kickstarter und Co. findet man seit einigen Monaten einen Handheld nach dem anderen und viele Anbieter setzen hier derzeit aus Windows als OS.

Microsoft wird Windows daher vermutlich auch bald anpassen und arbeitet sogar mit Asus am neuen Handheld, der Xbox Game Pass steht dabei im Fokus. Was auch daran liegt, dass man wohl mitbekommen hat, dass Sony wieder einen Handheld für die PlayStation plant und da will man auf diesem Markt irgendwie präsent sein.

Es tut sich etwas, AMD hat diese Woche auch einen exklusiven Chip für Handhelds gezeigt und Qualcomm hat schon Ende 2021 ein Kit für Entwickler angekündigt, mit dem man kinderleicht einen Handheld mit Android realisieren kann. Wir erleben gerade eine neue Handheld-Ära, die nicht nur mobil, sondern auch stationär ist.

Die Power der mobilen Konsolen reicht mittlerweile aus, um auch am TV genug Power zu haben. Vielleicht nicht wie bei einer PlayStation 5, aber vielen reicht die Leistung einer Nintendo Switch aus. Und Geräte wie ein Steam Deck oder der kommende Handheld von Asus, bieten da sogar schon deutlich mehr Power.

Ich bin als Kind mit dem ersten Game Boy aufgewachsen und ein großer Fan der Handhelds. In den letzten Jahren habe ich auch so ziemlich alle genutzt, seien es die DS-Reihe oder auch mal kurz die PlayStation Portable und Vita, die ja leider eingestellt wurde. Eine PS Vita 2 hätte aktuell extrem viel Potenzial für mich.

Hochphase der Handhelds kommt erst noch

Mal schauen, was uns da in den kommenden Monaten alles erwartet, aber ich freue mich auf diese Entwicklung und bin gespannt, ob Nintendo nach über 6 Jahren mit neuer Hardware für die Switch nachlegen wird. Man bedient zwar eine andere Zielgruppe, aber den ein oder anderen Nutzer wird man an Valve und Co. verlieren.

Langfristig sehe ich hier auch noch ganz andere Möglichkeiten, zum Beispiel mit Cloud-Gaming. Dann reicht eine leicht optimierte Switch vollkommen aus und eine klassische Konsole wird überflüssig. Immer und überall hochwertige Games zocken, egal mit welchem Gerät, das klingt durchaus nach einer spannenden Fantasie.

Doch das wird ein paar Jahre dauern und bis dahin bin ich gespannt, wie sich der Markt entwickelt. Und falls möglich will ich mir die Meilensteine dieser Entwicklung anschauen, die Nintendo Switch und das Steam Deck wären aktuell meine beiden Top-Modelle. Doch der Asus ROG Ally könnte das Steam Deck vielleicht ablösen.

Und was man auch nicht vergessen darf: Einige Marken werden erst jetzt auf den Hype reagieren und in die Entwicklung einer eigenen Vision gehen. Ich glaube also nicht, dass es so schnell langweilig wird. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass wir 2024 erst die richtige Hochphase dieser neuen Handheld-Ära sehen werden.

2016 hätte ich jedenfalls nicht gedacht, dass ich 2017 ein vollwertiges Zelda wie Breath of the Wild unterwegs spielen kann und 2022 konnte ich schon ein richtiges Uncharted oder Miles Morales von der PlayStation 5 mobil zocken. Was, wenn wir jetzt nochmal 5-6 Jahre in die Zukunft springen? Der Handheld-Markt 2.0 ist da.

