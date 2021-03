Quizduell Live startet in Deutschland

Das „Neue Quizduell“ ist laut den Entwicklern sehr beliebt in Deutschland, wir sind sogar der größte Markt für die App. Daher gibt es nun eine neue Funktion, welche die Spieler bei Laune halten soll: Live-Quizze. Diese neue Funktion wird bereits seit Dezember 2020 getestet und jetzt für alle Nutzer in Deutschland verteilt.

Der Name ist eigentlich schon selbsterklärend: Es ist ein Livestream mit Live-Chat und Hosts, an dem „tausende Spieler*innen” teilnehmen können. Quizduell Live soll mit einem Preispool mehr Spieler anlocken und wird laut den Entwicklern sehr zeitnah in der Schweiz und auch in Österreich an den Start gehen.

So funktioniert Quizduell Live

Quizduell Live ist ein neuer Gamemode, eine Live Trivia Show, die von einem deutschsprachigen Host moderiert wird.

Der Gamemodus ist für alle in Deutschland kostenlos verfügbar.

Der Broadcast findet von Primetimes Studio aus in Stockholm, Schweden, statt.

Ein Quiz dauert ca. 10 Minuten und beinhaltet 12 Fragen.

Rettungsringe können bei einer falsch beantworteten Frage benutzt werden bis einschließlich Frage 7.

Es werden bei korrekt gegebener Antwort aller 12 Fragen die Gewinne gleichmäßig verteilt.

Die Teilnehmenden können über den Live Chat in Echtzeit miteinander interagieren.

