Ratchet & Clank: Rift Apart: PS5-Blockbuster startet bald auf dem PC

Ratchet & Clank: Rift Apart ist eines der wenigen Spiele, die es schon sehr früh für die PlayStation 5 gab und die exklusiv für die Konsole waren. Für mich eines der besten Spiele der PS5, ich habe es tatsächlich schon zweimal durchgespielt.

Jetzt steht der Release auf dem PC an, Sony bringt ja bekanntlich die meisten PS5-Spiele auf den PC. Das sind übrigens die PC-Anforderungen für Ratchet & Clank:

Wie gesagt, ich kann das Spiel wärmstens empfehlen, die Story ist okay (für ein Spiel dieser Art), die Grafik ist sehr beeindruckend und es macht Spaß. Release ist am 26. Juli und ihr könnt das Spiel bei Steam oder bei Epic für 60 Euro bestellen.

Der Preis ist fair, das ist ein vollwertiges AAA-Spiel, aber ja, wer eine PS5 daheim hat, der bekommt Ratchet & Clank: Rift Apart mittlerweile natürlich auch schon für 45 Euro. Die PC-Version wird sicher auch irgendwann bei unter 50 Euro landen, wer es also nicht eilig hat, der kann auch warten. Aber so ist das ja immer bei Technik.

