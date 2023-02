Reality-Reihe: Foxconn plant bereits das zweite VR-Headset für Apple

Apple wird uns wohl im Juni auf der WWDC 2023 das erste VR-Headset zeigen und als Bezeichnung steht derzeit Reality Pro im Raum. Doch das erste Modell wird sehr teuer, daher plant Apple nicht nur ein Pro-Modell, es soll noch ein weiteres folgen.

Das erste VR-Headset wird laut Nikkei von Luxshare gebaut, was eine Besonderheit ist, denn bisher hat sich Apple auf Foxconn als Partner für neue Geräte verlassen. Die sind zwar auch beteiligt, haben allerdings ein anderes Ziel: Ein zweites Modell.

Zweites VR-Headset soll später folgen

Laut Quelle arbeitet Foxconn an der günstigeren Version des Reality-Headsets, da stand auch mal Reality One im Raum, weil sich Apple diesen Namen hat patentieren lassen. Das Ziel von Foxconn sei, dass man die Kosten möglichst weit senken kann.

Es ist nicht das erste Mal, dass wir von einem zweiten und günstigeren VR-Headset von Apple hören, welches wohl 2024 oder 2025 kommt. Die erste Generation des VR-Headsets wird wohl um die 3.000 Dollar kosten und die günstigere Version soll diesen Preis in etwa halbieren (also ca. 1.500 Dollar), was dennoch sehr teuer wäre.

Ich bin wirklich gespannt, ob dieser Einstieg in eine neue Kategorie gelingt, denn VR ist abseits von Spielen kein großer Markt und eine erste Generation für 3.000 Dollar ist eine Ansage. Im Vergleich zu einer Apple Watch oder einem Apple iPad bin ich hier erstmals skeptisch. Wir werden aber bald erfahren, was Apple geplant hat.

