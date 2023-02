Die Apple Watch erreicht einen „großen Meilenstein“

Smartwatches sind in den letzten Jahren kleine Health-Gadgets geworden und sie überwachen nicht nur unseren Puls und Schlaf, man kann mittlerweile sogar ein EKG damit machen und in der Nacht die Temperatur messen. Neue Funktionen dieser Art sind entscheidend für den Erfolg und Apple weiß das ganz genau.

Apple Watch könnte bald Blutzucker messen

Daher arbeitet man seit Jahren an einer Möglichkeit, um den Blutzuckerspiegel via Apple Watch tracken zu können – mit einem Sensor. Laut Mark Gurman habe man jetzt einen „großen Meilenstein“ erreicht und glaubt, dass man diese Technologie bald einführen kann. Das berichtet er in einer exklusiven Meldung bei Bloomberg.

Wann? Ich wäre da sehr vorsichtig, denn das stand mal bei der Apple Watch Series 7 im Raum und auch bei der Apple Watch Series 8 wurde das mal behauptet. Bei der Apple Watch Series 9 sollte man definitiv nicht damit rechnen, das wird ein sehr kleines Upgrade. Womöglich reicht es aber für die Apple Watch Series 10 (2024).

Viele Nutzer wünschen sich mal wieder ein Upgrade wie bei der Apple Watch Series 4, die ein großer Schritt beim Design war und EKG einführte. Vielleicht hat Apple so einen Moment für 2024 geplant. Mark Gurman nennt aber keinen Zeitraum, das ist jetzt einfach nur mal Spekulation. Apple wird aber sicher schauen, dass das klappt.

