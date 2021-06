Realme GT: Preise für Deutschland

Im März haben wir euch hier das Realme GT vorgestellt, da wir wussten, dass es dieses Modell nach Europa schaffen wird. Und so ist es auch, heute hat man nun wie erwartet die offiziellen Details für den deutschen Markt kommuniziert.

Realme bezeichnet sich derzeit als die „am schnellsten wachsende Smartphone-Marke der Welt“ und das Realme GT als „Flaggschiff-Killer“. Das kommt euch als langjähriger Leser bekannt vor? Das war mal genau die Strategie von OnePlus.

Doch das kommt nicht überraschend, denn mit Realme scheint BBK nun genau diese Strategie von OnePlus wiederholen zu wollen. Immerhin kostet OnePlus nun so viel wie Samsung und Co. und da ist jetzt Platz für einen neuen Angreifer.

Realme GT startet extrem günstig

Also, was wird das Realme GT bei uns kosten? Wer die kleine Version möchte, der bekommt 8 + 128 GB und zahlt dafür nur 369 Euro. Diese Version gibt es allerdings nur bei AliExpress und der Preis gilt nur zwischen dem 21. und 25. Juni.

Die gleiche Aktion (Version + Zeitraum) gibt es auch direkt bei Realme, hier will man jedoch 399 Euro dafür haben. Bei Amazon gibt es nur die große Version mit 12 + 256 GB und diese kostet zwischen dem 21. und 25. Juni nur 499 Euro.

Die UVP-Preise werden nach dem 25. Juni etwas höher ausfallen, denn das Realme GT kostet dann 449 Euro in der kleinen und 599 Euro in der großen Version. Vor allem bei der großen Version ist die Ersparnis mit 100 Euro also doch recht groß.

400 beziehungsweise 500 Euro für ein Smartphone mit einem Snapdragon 888 sind eine Ansage, die wirklich an alte OnePlus-Zeiten erinnert. Ich habe ein Realme GT hier und mein Testbericht sollte noch heute hier im Blog erscheinen.

