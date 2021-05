Redmi Note 10: Xiaomi will die Reihe bereits ergänzen

Xiaomi präsentierte vor ein paar Wochen die Redmi Note 10-Reihe, die bei uns aus dem Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 und Redmi Note 10 5G besteht. Es ist also schon eine große Reihe, doch nun wird sie direkt erweitert.

In China wird man kommende Woche (am 26. Mai) neue Modelle der Reihe zeigen und es gibt bereits erste Teaser bei Weibo – unter anderem zeigt das Beitragsbild die Kamera von einem der neuen Modelle. Der Fokus liegt auf Highend-Modellen.

Kommt ein Redmi Note 10 Ultra?

Das hat Xiaomi also schon verraten und es gab im Vorfeld bereits Gerüchte, dass sowas wie ein Redmi Note 10 Pro+ oder gar Redmi Note 10 Ultra kommen wird. Ich würde sogar auf ein Ultra tippen, denn dieses Branding gibt es bei Redmi bereits.

Die Note-Reihe von Redmi gehört zu der weltweit erfolgreichsten Reihe von Xiaomi und verkauft sich nicht nur in China und Indien sehr gut, auch in Europa greift man nun damit an. Kommende Woche dürfte es nur Details für China geben, ich gehe aber davon aus, dass die neuen Redmi-Modelle später zu uns kommen werden.

