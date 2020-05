Redmi Note 9 (Pro) startet am 1. Juni in Deutschland

Xiaomi wird im Juni zwei neue Redmi-Smartphones in Deutschland ins Rennen schicken, das Redmi Note 9 und das Redmi Note 9 Pro kommen am 1. Juni zu uns. Man wird die beiden Modelle in mehreren Versionen bei zahlreichen Partnern anbieten und für Vorbesteller gibt es noch eine spezielle Aktion.

Das Unternehmen hat die beiden Redmi-Modelle übrigens schon im April offiziell für Europa angekündigt und das Datenblatt vom Redmi Note 9 findet ihr hier (PDF) und das Datenblatt vom Redmi Note 9 Pro findet ihr hier (PDF).



Die Note-Reihe von Redmi gehört zur erfolgreichsten Reihe von Xiaomi in den letzten Jahren, man hat weltweit schon über 110 Millionen Einheiten verkauft. Die neue Generation soll dort anknüpfen und startet mit attraktiven Preisen:

Redmi Note 9 mit 3 GB + 64 GB: 199,90 Euro (u.a. bei MediaMarkt, Saturn, Euronics, Expert, Sparhandy, o2, OTTO und Xiaomi erhältlich)

199,90 Euro (u.a. bei MediaMarkt, Saturn, Euronics, Expert, Sparhandy, o2, OTTO und Xiaomi erhältlich) Redmi Note 9 mit 4 GB + 128 GB: 229,90 Euro (bei Xiaomi und Amazon erhälltich, Vorbesteller profitieren ab dem 27. Mai, 0:00 Uhr, vom günstigen Early-Bird-Preis von 199,90 Euro für die ersten 1000 Geräte)

Redmi Note 9 Pro mit 6 GB + 64 GB: 269,90 Euro (bei Xiaomi und Amazon erhältlich, Vorbesteller profitieren ab dem 27. Mai, 0:00 Uhr, vom Early-Bird-Preis von 249,90 Euro für die ersten 500 Geräte)

269,90 Euro (bei Xiaomi und Amazon erhältlich, Vorbesteller profitieren ab dem 27. Mai, 0:00 Uhr, vom Early-Bird-Preis von 249,90 Euro für die ersten 500 Geräte) Redmi Note 9 Pro mit 6 GB + 128 GB: 299,90 Euro (u.a. bei MediaMarkt, Saturn, Euronics, Expert, Sparhandy, o2, Vodafone, Telekom, 1&1, mobilcom-debitel, OTTO und Xiaomi erhältlich)

