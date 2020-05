Xiaomi MIUI 12: Kurzes und langes Video

Xiaomi präsentierte diese Woche offiziell MIUI 12 für Europa und somit auch den deutschen Markt. Wir haben euch die Details der Ankündigung bereits genannt und mittlerweile ist auch die globale Webseite mit allen Details online.

Man hat außerdem auch das Online-Event auf YouTube veröffentlicht, wer sich die Ankündigung also in Ruhe anschauen möchte, der kann das tun. Ich habe euch das Video ganz am Ende eingebunden (die ersten 3 Minuten könnt ihr skippen).

-->

Wer sich die halbe Stunde sparen möchte, für den gibt es auch eine kurze Version, die in einer Minute die Highlights zeigt. Dieses Video, in Kombination mit der oben verlinkten Seite, reicht meiner Meinung nach für den Eindruck aus:

Und wem selbst 60 Sekunden zu viel Zeit sind, für den hat Xiaomi noch einen 15-Sekunden-Supercut veröffentlicht. Da hält man sich aber wirklich sehr kurz:

MIUI 12: Xiaomi zeigt die Details

Xiaomi: Mögliche Preise für die E-Scooter in Deutschland Nun scheint es mit den Informationen zu den neuen E-Scooter von Xiaomi doch recht flott zu gehen und nach dem Teaser hat Roland Quandt nun weitere Details zu den Modellen geliefert. Genau genommen gibt es die Preise. Zwei Modelle sind…18. Mai 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->