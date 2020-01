Renault hebt Kaufprämie für Elektroautos an

Renault Zoe ist meistverkauftes Elektroauto 2019 in Deutschland

Renault gab heute in einer Pressemitteilung bekannt, dass der Zoe erneut das am meisten verkaufte Elektroauto in Deutschland sei. Insgesamt wurden laut Renault 9.431 Einheiten in diesem Jahr verkauft, was einer Steigerung von fast 50 Prozent entspricht. Seit der Markteinführung…3. Januar 2020 JETZT LESEN →