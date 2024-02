Resident Evil 9 kommt 2025 und weitere Spiele in Planung

Capcom hat große Pläne für Resident Evil in den kommenden Jahren, wenn man aktuellen Gerüchten glaubt, denn es sollen 5 neue Spiele in Entwicklung sein. Wir werden diese in den kommenden Jahren sehen und ein neuer Teil ist auch dabei.

Resident Evil 9 ist wohl seit 2018 in Entwicklung und soll in diesem Jahr erstmals gezeigt werden, kommt aber wohl erst 2025. Es ist das Resident Evil mit dem bisher größten Budget und der längsten Entwicklungszeit, die Erwartungen sind hoch.

Der Rest dürfte größtenteils, wenn nicht sogar komplett, aus Remakes bestehen. Capcom hat bereits bestätigt, dass weitere Remakes der Reihe kommen. Schauen wir mal, ob 2024 ein solches geplant ist. Ich bin aber auf die Ankündigung von Teil 9 gespannt, auch wenn ein Release vermutlich noch über ein Jahr dauern wird.

