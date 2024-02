Call of Duty geht im Oktober 2024 ganz neue Wege

Die Zukunft von Call of Duty steht bereits fest und wir wissen, dass es einen groben Plan bis 2027 gibt. Wir wissen auch, dass es 2025 mal wieder in die Zukunft geht und wir kennen mit „Call of Duty: Black Ops Gulf War“ schon den Titel für 2024.

Call of Duty: Eine Open World für 2024

Da geht man bei Activision (also jetzt Microsoft) einen ganz neuen Weg, denn laut Tom Henderson von Insider Gaming, der hier sehr zuverlässig ist, bekommen wir einen Open World-Titel. Den Ansatz dafür haben wir schon 2023 erstmals gesehen.

In Call of Duty: Modern Warfare 3 gibt es einige Missionen, in denen ihr euch offen auf einer Map bewegen und Ziele frei verfolgen könnt. Mit dem neuen Teil wird man sich komplett frei bewegen können und es wird auch passende Fahrzeuge geben.

Die Entwickler (die Kampagne wird von Raven Software entwickelt) planen auch lineare Missionen für das Spiel, aber der offene Ansatz wird wohl bleiben, denn auch der Titel für 2025 geht laut Quelle in diese Richtung. Es wird wohl mehrere „Biome“ geben, die dann nach und nach für die Spieler freigeschaltet werden.

Call of Duty: Release im Oktober 2024

Call of Duty: Black Ops Gulf War soll im Oktober 2024 erscheinen, wurde bisher aber noch nicht offiziell angekündigt. Behandelt die Meldung also wie ein Gerücht.

Ich bin grundsätzlich offen für eine Open World (Wortspiel gewollt), aber das bringt auch gerne Nachteile mit, denn viele Entwicklerstudios neigen dazu, dass sie die Welt mit wirklich komplett sinnlosen Dingen füllen. Manchmal muss man diese dann auch „abarbeiten“, damit man bei der eigentlichen Story eine gute Chance hat.

Schauen wir mal, wie Activision das angeht, wie Microsoft das für 2025 umsetzt (noch ist es offen) und wie die Open World bei Call of Duty genau gestaltet ist.

Microsoft plant neue Xbox-Strategie und verärgert Fans Es hat sich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder angedeutet, dass Microsoft mit der Xbox-Marke immer mehr zu einem Publisher für alle Plattformen werden möchte und 2024 dürften […]5. Februar 2024 JETZT LESEN →

-->