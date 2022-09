REWE: Vegane Produkte landen in der Bedientheke

Ab sofort gibt es in ausgewählten REWE Märkten vegane Produkte auch an den Bedientheken. Bisher fand man dort vor allem Fleisch bzw. Wurst, Fisch und Käse mit tierischen Bestandteilen.

Durch die Neuerung können sich REWE-Kunden jetzt rund um die Produkte beraten lassen und genau die Portionen kaufen, die sie auch benötigen. Die vegane Auswahl in den Bedientheken umfasst pflanzliche Alternativprodukte für Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Im Angebot sind zum Beispiel vegane Salami und vegane Leberwurst, vegane Grillspieße und veganes Steak, verschiedene gereifte Käsealternativen oder auch vegane Feinkostsalate.

Das neue Angebot befindet sich in den REWE Märkten in der Regel im Thekenbereich von Feinkost oder Käse. Die veganen Produkte sind am V-Label Vegan zu erkennen. Weiter heißt es:

Mit dem neuen Service untermauert REWE einmal mehr den strategischen Anspruch, vegane Ernährung konsequent zu begleiten und Verbraucher:innen entsprechende Sortimente zu bieten.

Klare Trennung von tierischen Waren

Der vegane Bereich in den Bedienungstheken ist laut REWE klar von den Waren mit tierischen Bestandteilen abgegrenzt: So sorgt eine Scheibe für eine hygienische Trennung der Präsentationsflächen. Darüber hinaus werden für die einzelnen Produkte gesondertes Geschirr und Besteck verwendet.

Separate Lagerung und Trennscheiben in der Theke sollen sicherstellen, dass keine Kontamination der veganen Waren mit tierischen Bestandteilen möglich wird.

Der Start des neuen Serviceangebots ist bereits in REWE Märkten in Berlin, Dresden, Köln, Düsseldorf, Bonn, München, Hannover oder auch Hamburg erfolgt. Seit dem 19. September 2022 gibt es den Service testweise in über 50 Märkten in ganz Deutschland.

Wie gefällt euch die Idee, das vegane Angebot an der Bedientheke einkaufen zu können?

