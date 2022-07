Burger King: Vegan ist das neue Normal

Burger King geht aktuell mit einer provokanten These an den Start: Vegan ist das neue Normal. Dies passt zu einer Reihe von Entwicklungen der letzten Jahre.

Burger King hat nicht nur für viele Produkte eine V-Label-Lizenzierung von ProVeg erhalten und leckere vegane Produkte im Angebot. Das Unternehmen geht ab sofort auch einen Schritt weiter und deklariert vegan als das neue Normal.

Zunächst in Österreich wirbt man offensiv mit einer neuen Kampagne für die fleischlose Ernährung. „Normal, oder mit Fleisch?“ heißt es da, denn ab sofort gibt es bei Burger King Österreich (beinahe) das gesamte Sortiment auch „Plant-based“. Das dürfte früher oder später auch hierzulande der Fall sein.

Fast alle Produkte auf rein pflanzlicher Basis

Kunden bekommen also fast alle Klassiker, Burger und Snacks auch auf rein pflanzlicher Basis. Und warum macht man daraus nun eine Kapmagne? Dazu heißt es u. a.:

Mit der Frage “Normal, oder mit Fleisch?” stellen wir den aktuellen gesellschaftlichen Standard infrage und wollen zum Nachdenken anregen: Ist Fleisch wirklich „normal“? Oder besteht bei den vielen, genialen, pflanzlichen Alternativen in Zukunft nicht auch die Möglichkeit, dass Fleisch als absolute Norm angezweifelt werden kann. Wir finden: Allemal! Denn für viele Menschen ist Fleisch keine Selbstverständlichkeit. Und jede*r von euch sollte ganz frei wählen dürfen, was “normal” ist. […] Fleischlose Alternativen sind für uns kein Trend, der bald vorbeigehen wird, sondern ein klarer Fokus für die Zukunft.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Die Nachfrage nach Fleisch sinkt und das Interesse an Fleischersatz boomt. Als weltweit agierendes Unternehmen hat Burger King natürlich auch das eigene Wohl im Blick und bietet den Kunden das, was gefragt ist. Man will also niemanden „bekehren“, sondern reagiert vielmehr auf die allgemeine Marktentwicklung.

