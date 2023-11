Ring startet mit „nie da gewesenen Rabatten“

Ende November stehen mit Black Friday und Cyber Monday die größten Shopping-Events des Jahres vor der Tür und auch Ring ist mit hohen Rabatten dabei.

Vom heutigen 13. und bis zum 27. November 2023 bietet Ring seinen Kunden bereits vor dem offiziellen Start der Aktionen verschiedene Rabatte an. Dazu gehören erhebliche Preisnachlässe auf Produkte wie die Ring Akku Videotürklingel Plus, die Ring Innenkamera (2. Gen) und die Ring Gegensprechanlage. Man spricht von bisher „nie da gewesenen Rabatten“ und ein Blick in den Preisverlauf bestätigt diese Aussage.

Zusätzlich zu den einzelnen Deals gibt es exklusive Angebote, darunter ein Bundle aus Ring Intercom und Echo Pop, das die Verbindung mit kompatiblen Alexa-fähigen Geräten ermöglicht. Aktuell können die Kunden Ring Intercom zusammen mit dem Echo Pop für nur 54,99 Euro auf Amazon.de erwerben.

Ein weiteres exklusives Angebot ist das „End-to-End Keyless Experience Bundle“ mit Nuki und Ring Intercom. Vom 20. bis 27. November ist dieses Bundle, bestehend aus Ring Intercom und der Nuki Combo 3.0 (Nuki Smart Lock 3.0 + Bridge), exklusiv bei Amazon.de für nur 199,99 Euro erhältlich.

PS: Auch eine Auswahl an Blink Haussicherheitsgeräten ist ab sofort erheblich im Preis reduziert.

