Ring stellt neue Video-Türklingeln vor

Heute hat das Unternehmen Ring zwei neue Video-Türklingeln vorgestellt: Die Ring Video Doorbell 3 sowie die Ring Video Doorbell 3 Plus.

Letztere verfügt über eine sogenannte Pre-Roll-Funktion. Mit der Pre-Roll-Funktion speichert die Ring Video Doorbell 3 Plus die letzten vier Sekunden, bevor die eigentliche Bewegung erkannt wurde. So können die Nutzer noch sehen, welches Ereignis eine Benachrichtigung ausgelöst hat. Außerdem hat Ring heute die nächste Generation der Ring Chime und Chime Pro vorgestellt.

-->

Die Ring Video Doorbell 3 und die Ring Video Doorbell 3 Plus erweitern die Funktionen der Ring Video Doorbell 2. Sie verfügen über eine neue, einstellbare Bewegungszone, die sogenannte Nah-Bewegungszone, mit der Bewegungen in einem Bereich von 1,5 bis 4,5 Metern vor der Haustüre erkannt werden sollen.

Darüber hinaus sorgt das Dual-Band 2,4Ghz/5Ghz WLAN für eine bessere Verbindungsqualität. Die Ring Video Doorbell 3 Plus ist außerdem das erste Produkt mit Batteriebetrieb von Ring, das eine Pre-Roll-Funktion bietet.

Arbeitet mit Alexa zusammen

Dank der Alexa-Kompatibilität können Benutzer „Alexa, zeig mir die Haustür“ sagen, um das Live-Video ihrer Ring Video Doorbell 3 zu sehen. Mit dem Befehl: „Alexa, antworte auf die Haustür“ können die Nutzer mit der Person vor der Kamera sprechen. Auch können kompatible Ring-Kameras verbunden werden.

Die Ring Video Doorbell 3 wird ab 28. April 2020 in Deutschland für 199 Euro (UVP) erhältlich sein. Die Ring Video Doorbell 3 Plus soll zu einem späteren Zeitpunkt für 229 Euro (UVP) in Deutschland zu haben sein. Ring Chime und Chime Pro sollen ab nächsten Monat in Deutschland für 35 Euro bzw. 59 Euro erhältlich sein (UVP).

„Alexa, warum hast du das gemacht?“ Wie Amazon aktuell mitgeteilt hat, können Kunden die Sprachassistentin Alexa ab sofort fragen, warum sie eine bestimmte Aktion ausgeführt hat. Auf die Frage „Alexa, warum hast du das gemacht?“ erklärt Alexa anschließend ihre Antwort auf die vorangegangene Anfrage oder Handlung.…11. März 2020 JETZT LESEN →

mit Affiliate-Links [?]Teilen

-->