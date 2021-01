Roborock S7 offiziell vorgestellt

Roborock hat heute einen neuen Saugroboter vorgestellt, den Roborock S7. Der Fokus liegt auf einer besseren Wischfunktion, denn Roborock hat dem neuen Spitzenmodell eine Kombination aus Sonic Mopping und Mop-Lifting spendiert.

-->

Das bedeutet, dass der Roborock S7 schneller, als andere Saugroboter wischt und außerdem wird der Wischmobb automatisch angehoben, wenn ein Teppich erkannt wird. Die Teppicherkennung ist übrigens ebenfalls eine Neuerung im Roborock S7.

Neu ist außerdem eine verbesserte Hauptbürste, die nur noch aus Silikon besteht und eine bessere Saugleistung von 2500 Pa (entspricht nun dem MaxV-Modell vom Roborock S6). Die App wurde auch etwas überarbeitet und bietet nun mehr Kontrolle und ihr bekommt eine Echtzeit-Kartierung beim Saugvorgang.

Was Roborock heute nicht in der Pressemitteilung erwähnt hat, was man uns aber vorab in einem Call mitteilte: Im Laufe des Jahres wird noch eine schwarze Version folgen und etwas später (eher zweite Halbjahr) folgt ein Saugbehälter. Hier kann sich der Roborock S7 dann automatisch entleeren. Details folgen aber erst noch.

Der Roborock S7 soll im Laufe des zweiten Quartals kommen und wird zunächst nur in Weiß für 549 Euro verfügbar sein. Wir haben noch keinen Preis für den ersten Saugbehälter von Roborock, aber das wird auch noch eine Weile dauern. Weitere Informationen zum Roborock S7 findet ihr auf der offiziellen Webseite.

Google Nest Hub: Upgrade für 2021 deutet sich an Google könnte eine Neuauflage vom Nest Hub geplant haben, zumindest wurde ein passendes Gerät bei der FCC entdeckt, welches darauf hindeutet. Es könnte sich laut 9TO5Google um einen smarten Nest-Lautsprecher mit einem Display handeln. Google Nest Hub mit Soli-Sensor? Viele…5. Januar 2021 JETZT LESEN →

-->