Google Nest Hub: Upgrade für 2021 deutet sich an

Google könnte eine Neuauflage vom Nest Hub geplant haben, zumindest wurde ein passendes Gerät bei der FCC entdeckt, welches darauf hindeutet. Es könnte sich laut 9TO5Google um einen smarten Nest-Lautsprecher mit einem Display handeln.

Google Nest Hub mit Soli-Sensor?

Viele Details liefert der Eintrag nicht, aber der neue Google Nest Hub könnte eine interessante Neuerung mitbringen: Soli. Der Soli-Sensor ist bereits vom Google Pixel 4 bekannt, allerdings entschied sich Google diesen beim Pixel 5 zu entfernen.

Was ist Soli? Die Technologie erkennt unter anderem, wenn sich eine Hand dem Gerät nähert. In diesem Fall könnte das Display vom neuen Google Nest Hub zum Beispiel so lange aus (Standby) sein, bis man in die Nähe des Gerätes kommt.

Der Google Nest Hub wurde bereits Ende 2018 als Google Home Hub gezeigt, doch das Alter bedeutet bei Google nicht, dass ein Upgrade ansteht. Der Google Home-Speaker wurde vier Jahre lang nicht aktualisiert. Und selbst wenn eine neue Version kommt, Nest-Produkte kommen nicht automatisch nach Deutschland.

Ich finde es ja gut, dass Google weiterhin neue Smart Home-Produkte entwickelt, aber die Strategie, wie man diese global auf den Markt bringt, darf 2021 gerne überarbeitet werden. Amazon macht das mit den Echo-Produkten deutlich besser.

