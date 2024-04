Roborock schickt neuen Flaggschiff-Saugroboter für 1.500 Euro ins Rennen

Roborock präsentierte zum Start ins neue Jahr den Roborock S8 MaxV Ultra, ein neues Flaggschiff für Saugroboter im Jahr 2024. Highlights sind eine Saugleistung von bis zu 10.000 pa und eine neue Seitenbürste für bessere Eckenreinigung.

Natürlich gibt es eine Wischfunktion und was man alles erwartet, das Datenblatt findet ihr am Ende. Doch das Flaggschiff hat auch seinen Preis, denn die UVP liegt in Deutschland bei 1.499 Euro – mit einem Wasseranschluss sind es 1.599 Euro.

Das ist sehr teuer, daher gibt es zum Start am heutigen Tag (5. April) einen kleinen Bonus von 100 Euro Rabatt, wenn man direkt bei MediaMarkt/Saturn bestellt. Hier habt ihr die Auswahl zwischen einer schwarzen und weißen Version bei Roborock:

Roborock S8 MaxV Ultra in Weiß →

Roborock S8 MaxV Ultra in Schwarz →

Version mit einem Wasseranschluss →

(Weitere Links reichen wir noch nach)

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

