Rossmann: Bis zu 20% Bonus beim Kauf von iTunes-Guthaben

Falls euch so langsam das iTunes-Guthaben ausgeht, kann sich ein Besuch bei Rossmann diese Woche lohnen. Die Drogeriemarktkette bietet vom 1. bis 5. November bis zu 20% Bonus beim Kauf von Guthabenkarten für iTunes bzw. den Apple App Store. So ergibt sich ein rechnerischer Rabatt in Höhe von bis zu 16,7%.

Das Angebot gilt ausschließlich vor Ort in den Filialen, ein Online-Kauf ist nicht möglich. Aufgrund des Feiertags ist das Angebot je nach Bundesland ggf. erst ab Dienstag erhältlich.

Den höchsten Rabatt gibt es, wenn ihr insgesamt 120 Euro Guthaben zum Preis von 100 Euro erwerbt. Folgende Staffelungen gehen aus dem Online-Prospekt hervor:

27,50 € Guthaben für 25 € (9,1 % Rabatt)

57,50 € Guthaben für 50 € (13 % Rabatt)

120 € Guthaben für 100 € (16,7 % Rabatt)

Ihr erwerbt zunächst eine normale iTunes-Geschenkkarte im Wert von 25, 50 bzw. 100 Euro. Die Kasse spuckt dann zusätzlich einen Aktivierungscode über das Bonusguthaben aus, welcher separat eingelöst werden muss. Somit eignet sich das Angebot auch gut als Geschenk für Dritte (den Bonus-Code könnt ihr nach Wunsch selbst einlösen).

Wie üblich gilt: Vergünstigt gekauftes Geschenkguthaben kann nicht zum Kauf von eBooks verwendet werden. Es ist aber möglich, das Guthaben z. B. zur Verlängerung des Apple-Music-Abos zu verwenden.

