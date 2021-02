Ein Blick in die Zukunft: Samsung träumt von einer AR-Brille

In den kommenden Jahren werden wir sicher einigen Ansätze einer AR-Brille auf dem Markt sehen und natürlich arbeitet auch Samsung daran. Aktuell machen dank der bekannten Quelle „WalkingCat“ zwei Konzeptvideos von Samsung die Runde, welche uns die Vision zeigen, die Samsung für eine AR-Brille geplant hat.

Samsung träumt zum Beispiel von einem DeX-Modus, sprich einem Computer in der erweiterten Realität. Außerdem soll man Orte besuchen können, wie ein neues Haus, was man kaufen möchte. Und dann gibt es da natürlich noch Videoanrufe und auch Entertainment in Form von Spielen oder einem Video bei YouTube.

Die Produkte werden als „Samsung AR Glasses“ und „Samsung Glasses Lite“ in den Videos bezeichnet, man denkt also über ein Portfolio und nicht nur über ein einziges Produkt nach. Finde ich sehr spannend, wobei ich glaube, dass es noch viele Jahre dauern wird, bis solche Szenarien wirklich zu unserem Alltag gehören:

