Samsung: Erste Geräte werden mit dem November-Sicherheitsupdate versorgt

Auch im November will das südkoreanische Unternehmen seine Smartphones und Tablets mit dem monatlichen Sicherheitsupdate versorgen. Besitzer eines Samsung-Smartphones oder -Tablets sollten daher die Software-Aktualisierungssuche aufrufen und prüfen, ob das November-Sicherheitsupdate bereits verfügbar ist. So sollte das entsprechende Sicherheitsupdate für die Samsung S23-Serie, S21-Serie, Galaxy Z Fold 4 und Galaxy Z Fold 5 sowie Galaxy Z Flip 5 bereits weitgehend verfügbar sein.

Mit der Installation sollte nicht gewartet werden: In verschiedenen Bereichen des Systems wurden laut Samsung 65 Sicherheitslücken geschlossen. Weitere Details und Informationen zum Update finden sich im Android-Sicherheitsbericht November und auf der Samsung Mobile Security-Website.

Samsung listet die Sicherheitslücken in den Release Notes sehr detailliert mit CVE-Nummern (kurz für Common Vulnerabilities and Exposures; jeder gefundenen Sicherheitslücke wird eine bestimmte CVE-Nummer zugeordnet):

Samsung Mobile is releasing a maintenance release for major flagship models as part of monthly Security Maintenance Release (SMR) process. This SMR package includes patches from Google and Samsung. Google patches include patches up to Android Security Bulletin – November 2023 package.

The Bulletin (November 2023) contains the following CVE items:

Critical

CVE-2023-24855, CVE-2023-28540, CVE-2023-33028, CVE-2023-4863, CVE-2023-40113

High

CVE-2020-29374, CVE-2023-21673, CVE-2023-22385, CVE-2023-24843, CVE-2023-24844, CVE-2023-24848, CVE-2023-24847, CVE-2023-24850, CVE-2023-24849, CVE-2023-24853, CVE-2023-34970, CVE-2023-33200, CVE-2023-33034, CVE-2023-33035, CVE-2023-33027, CVE-2023-33029, CVE-2023-33026, CVE-2023-4211, CVE-2023-20819, CVE-2023-32819, CVE-2023-32820, CVE-2021-44828, CVE-2022-28348, CVE-2023-40638, CVE-2023-40106, CVE-2023-40107, CVE-2023-40109, CVE-2023-40110, CVE-2023-40111, CVE-2023-40114, CVE-2023-40105, CVE-2023-40124, CVE-2023-40100, CVE-2023-40115, CVE-2023-40104, CVE-2023-40112, CVE-2023-21103, CVE-2023-21111, CVE-2023-21234, CVE-2023-33106, CVE-2023-33107, CVE-2022-22071, CVE-2023-33063