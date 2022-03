Samsung Galaxy A33 5G und A53 5G: Vorverkauf startet bei 1&1

Kürzlich hatte Samsung seine neue Galaxy A-Serie für 2022 vorgestellt. Nun starten die ersten zwei Smartphone-Modelle bei 1&1 in den Vorverkauf.

Die A-Serie von Samsung, die aufgrund ihrer Preise vor allem bei Einsteigern beliebt ist, wächst erneut an. So sind das Samsung Galaxy A33 5G und das Samsung Galaxy A53 5G die neuesten Mitglieder der Reihe und ab sofort bei 1&1 mit Tarif für eine „Einmalzahlung ab 0 Euro“ im Vorverkauf erhältlich.

-->

Zum Galaxy A53 5G erhalten Vorbesteller zudem die Samsung Galaxy Buds Live in Weiß im Wert von 149 Euro (UVP) gratis dazu. Des Weiteren bietet 1&1 bis zum 18. April 2022 eine Tauschprämien-Aktion an: Für den Kauf eines Samsung Galaxy A53 5G und das Einsenden eines Altgeräts erhalten Kunden zusätzlich zur Prämie 50 Euro on top.

Das Samsung Galaxy A33 5G sowie das Samsung Galaxy A53 5G stehen in Kombination mit den All-Net-Flats LTE XS bis 5G XXL mit einem monatlich mobilen Datenvolumen von 1 GB bis Unlimited für eine „Einmalzahlung ab 0 Euro“ bereit.

Beide Smartphones sind bei 1&1 in den Farben Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue und Awesome Peach verfügbar. Der offizielle Verkaufsstart für das A53 5G ist der 1. April 2022. Das A33 5G soll ab dem 22. April 2022 offiziell am Markt zu haben sein.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

-->