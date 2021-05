Samsung Galaxy A52 in neuem Tarif-Bundle zu haben

Das Samsung Galaxy A52 ist aktuell und „nur für kurze Zeit“ in einem Tarif-Bundle bei winSIM zu haben. Das ist eine Erwähnung wert, weil es preislich ein interessantes Paket ist.

Wer ein Auge auf das Samsung Galaxy A52 in der 4G-Version geworfen hat und direkt einen passenden Tarif dazu sucht bzw. das Gerät gerne über einen Tarif querfinanzieren möchte, der könnte aktuell bei winSIM fündig werden. Dort gibt es das Samsung Galaxy A52 128 GB in black, blue, violet oder white in Verbindung mit einem Tarif zu gutem Kurs.

-->

Samsung Galaxy A52 im Tarif-Bundle

Es empfiehlt sich bei solchen Bundles immer auf den Preis in einem aktuellen Preisvergleich zu schauen und nicht auf die Hersteller-UVP und auch da kommt es gut weg. Für das Phone werden aktuell laut Preisvergleich um die 309 Euro fällig. Rechnerisch ergeben sich daraus folgende Geräte-Tarif-Kombinationen:

winSIM LTE All 1 GB + Samsung Galaxy A52 4G

einmaliger Anschlusspreis: 29,99€

einmaliger Gerätepreis: 49,99 €

Laufzeit: 24 Monate

Allnet-Flat: Telefonie- & SMS-Flat in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze

1 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s

9,99 € monatlich

Effektivpreis: (24x 9,99 € mtl.) + 49,99 € EZ + 29,99 € AP – 309 € Gerätepreis / 24 Monate

= effektiv: 0,45 € mtl.

winSIM LTE All 5 GB + Samsung Galaxy A52 4G

einmaliger Anschlusspreis: 29,99€

einmaliger Gerätepreis: 49,99 €

Laufzeit: 24 Monate

Allnet-Flat: Telefonie- & SMS-Flat in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze

5 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s

12,99 € monatlich

Effektivpreis: (24x 12,99 € mtl.) + 49,99 € EZ + 29,99 € AP – 309 € Gerätepreis / 24 Monate

= effektiv: 3,45 € mtl.

winSIM LTE All 10 GB + Samsung Galaxy A52 4G

einmaliger Anschlusspreis: 29,99€

einmaliger Gerätepreis: 1 €

Laufzeit: 24 Monate

Allnet-Flat: Telefonie- & SMS-Flat in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze

10 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s

19,99 € monatlich

Effektivpreis: (24x 19,99 € mtl.) + 1 € e.GP + 29,99 € e.AP – 309 € Gerätepreis / 24 Monate

= effektiv: 8,41 € mtl.

Zu den Tarif-Bundles bei winSIM →

Wer mehr Datenvolumen benötigt, kann auch mal bei handyvertrag.de vorbeischauen. Dort gibt es im Handyshop aktuell ebenfalls ein Bundle aus Tarif und Samsung Galaxy A52 4G, was unterm Strich mit 20 GB monatlich rechnerisch 13,41 € mtl. kostet. Unterwegs ist man wie gewohnt bei allen genannten Tarifen im Netz von Telefónica Deutschland (aka o2).

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich nutzen zu können.

-->

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->