Samsung Galaxy Buds 3 im AirPods-Stil zeigen sich

Das erste Bild der Samsung Galaxy Buds 3 Pro, wenn auch noch stark verpixelt, hat es schon angedeutet und auch die Verpackung der Samsung Galaxy Buds 3 lieferte einen klaren Hinweis, dass Samsung die Kopfhörer dieses Jahr stark überarbeitet.

Während andere Unternehmen in den letzten Jahren den Stängel erst minimiert und teilweise entfernt haben, so geht Samsung den umgekehrten Weg und führt diesen ein. Jetzt ist ein Bild der Samsung Galaxy Buds 3 aufgetaucht, welches das zeigt.

Die Idee, dass die Klappe des Cases transparent ist, gefällt mir zwar, und auch die graue Optik schwarzen Elementen sieht gut aus, aber für mich sind Stängel eben ein Rückschritt bei Kopfhörern. Mal schauen, wie Samsung das begründen wird.

Es sieht übrigens so aus, da wir hier die normalen Samsung Galaxy Buds 3 und nicht das Pro-Modell sehen, dass alle neuen Kopfhörer mit Silikonaufsatz daher kommen. Apple bietet die normalen AirPods ohne an, was viele Kunden mögen.

