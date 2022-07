Das sind die Samsung Galaxy Buds Pro 2

Nach der Samsung Galaxy Watch 5 (Pro) hat Evan Blass jetzt nachgelegt und noch Bilder der Samsung Galaxy Buds Pro 2 veröffentlicht. Der kabellosen Kopfhörer ist wohl ebenfalls für das kommende Unpacked-Event am 10. August geplant.

Die erste Pro-Generation wurde im Januar 2021 vorgestellt, letzten August gab es die Samsung Galaxy Buds 2. Mit den Samsung Galaxy Buds Pro 2 gibt es ein ganz neues Design und neben Lila wird es sie noch in Schwarz und Weiß geben.

Das Bild stammt von 91mobiles, wo ihr drei animierte Bilder der Samsung Galaxy Buds Pro 2 (in allen Farben) findet. Details zur Ausstattung konnte Evan Blass aber noch nicht auftreiben. Die zwei neuen Foldables wird es jetzt sicher auch noch vor dem Wochenende leaken, er ist wie so oft vorab an Pressematerial gekommen.

