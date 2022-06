Huawei FreeBuds Pro 2 offiziell vorgestelllt

Huawei hat heute einige Produkte für das „Office“ gezeigt und dazu gehören auch die neuen FreeBuds 2 Pro. Die wurden wie erwartet mit Devialet co-entwickelt und können ab sofort im Online Shop von Huawei für 199 Euro bestellt werden.

Es gibt Dual-Lautsprecher mit True Sound, eine „kristallklare Stimmenübertragung“ und ANC 2.0, was laut Huawei intelligent sein soll. Huawei wird den Kopfhörer in Silver Frost, Silver Blue und Ceramic White anbieten, Marktstart ist am 29. Juni.

-->

Laut Huawei ist die neue Version ebenfalls ein Highend-Kopfhörer und das neue Spitzenmodell der kabellosen In-Ear-Reihe. Die Akkulaufzeit liegt bei 4 Stunden mit ANC und mit dem Case zusammen sind es 18 Stunden (und das beherrscht Qi).

Jabra Elite 7 Sport: Neuer In-Ear-Kopfhörer deutet sich an Jabra wird wohl bald einen neuen Kopfhörer der Elite-Reihe zeigen, denn die App bekam heute ein Update und dort spricht man vom Support für den Jabra Elite 7 Sport. Das aktuelle Sport-Modell ist der Jabre Elite 7 Active. Details zum…27. Juni 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->