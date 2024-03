Samsung Galaxy Tab S8-Modelle: Februar-Sicherheitsupdate veröffentlicht

Das südkoreanische Unternehmen Samsung hat in den letzten Jahren seine Updatepolitik stark überarbeitet, die monatlichen Sicherheitsupdates sowie Updates für die One UI Plattform sind deutlich schneller verfügbar. Während also vor allem die Smartphone-Reihe von der Umstellung profitiert, sieht es bei der Tablet-Reihe anders aus.

Obwohl die Modelle Tab S8 schon relativ früh mit One UI 6.0 ausgestattet wurden, gibt es in Sachen monatliche Sicherheitsupdates noch einiges zu tun – diese werden nämlich „nur“ vierteljährlich durchgeführt.

Februar-Sicherheitsupdate mit Schwerpunkt auf Sicherheit

Besitzer eines der Galaxy Tab S8-Modelle können sich nun freuen: Samsung hat jetzt das Februar-Sicherheitsupdate veröffentlicht. Es wird ab sofort nach und nach ausgerollt und euch dann zum Herunterladen angeboten werden. Es sollte aber bereits auf breiter Basis verfügbar sein.

Aus den offiziellen Release Notes ist die übliche „Stabilitätsverbesserung und weitere Verbesserungen für eine optimale Leistung“ herauszulesen. Weitere Details und Informationen zu den sicherheitsrelevanten Anpassungen und Änderungen finden sich sowohl im Android-Sicherheitsbericht Februar als auch auf der Samsung Mobile Security-Website.

