Samsung Galaxy Tab S9 und One UI 6: Großes Android-Update wird ab sofort ausgerollt

Hat das südkoreanische Unternehmen meinen Testbericht von letzter Woche gelesen und sich meine Kritik am eher „schleppenden“ Update-Support der Galaxy Tab S9-Modellreihe zu Herzen genommen? Könnte man fast meinen, denn in dieser Hinsicht gibt es jetzt erfreuliche Nachrichten.

One UI 6 – Jetzt auch auf einem Samsung-Tablet verfügbar

Die Version 6.0 der One UI auf Basis von Android 14 wird nämlich ab sofort für das Galaxy Tab S9, Tab S9+ und Tab S9 Ultra in der 5G-Variante (die WiFi-Version wird demnächst folgen) ausgerollt und steht in den nächsten Tagen und Wochen allen Nutzern zur Verfügung. Das rund 2,7 GB große Update enthält zahlreiche Verbesserungen, und Anpassungen, die das Unternehmen zuvor auf einer eigenen Webseite aufgelistet hatte.

Außerdem ist das November-Sicherheitsupdate enthalten, das laut Samsung insgesamt 65 Sicherheitslücken schließt. Weitere Details und Informationen zum Update finden sich im Android-Sicherheitsbericht November und auf der Samsung Mobile Security-Website.

Der Rollout von Android 14 und One UI 6.0 scheint jetzt richtig Fahrt aufzunehmen, nachdem in den letzten Tagen bereits das große Android-Update für die Galaxy S22-Serie, das Galaxy Z Flip 5 und das Galaxy Fold 5 erschienen ist.

