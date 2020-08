Samsung Galaxy Watch 3 ist offiziell

Samsung schickt eine neue Tizen-Smartwatch ins Rennen, in diesem Jahr gibt es aber keine Active-Version, sondern eine normale Galaxy Watch. Version 3 steht an und kommt in zwei Größen: 41 und 45 mm. Die Version in Edelstahl wird man in Mystic Bronze, Mystic Black und Mystic Silver erwerben können.

Samsung Galaxy Watch 3: EKG-Sensor dabei

Unter der Haube findet man den Exynos 9110 (Dual-Core mit 1,5 GHz), 1 GB RAM, 8 GB internen Speicher, Bluetooth 5, LTE, NFC und die üblichen Sensoren für Fitness-Daten. Die Samsung Galaxy Watch 3 kann auch ein EKG aufzeichnen. Außerdem ist die neue Smartwatch natürlich wie immer auch IP68-zertifiziert.

Das OLED-Display ist mit Gorilla Glass DX geschützt und wir sprechen über 45 x 46,2 x 11,1 mm (45 mm) beziehungsweise 41 x 42,5 x 11,3 mm (41 mm). Samsung liefert die Galaxy Watch 3 mit Tizen 5.5 aus und man kann sie wahlweise mit einem Android-Smartphone oder dem Apple iPhone koppeln und nutzen.

Marktstart ist am 5. August und die Smartwatch soll noch heute im Online Shop von Samsung verfügbar sein. Wir sprechen über 418 Euro für die kleine Version ohne LTE und 467 Euro mit LTE. Die große Version ohne LTE kostet 447 Euro und mit LTE sind es 496 Euro (UVP-Preise direkt mit der neuen Mwst.).

Zum aktuellen Zeitpunkt haben wir leider noch keine offiziellen Informationen zur möglichen Titan-Version bekommen. Die soll und wird kommen, aber da müssen wir auch das heutige Event abwarten. Man hat im Vorfeld aber gehört, dass die Preise in Richtung 600 Euro gehen sollen. Wir geben euch bald ein Update.

