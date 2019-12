NEON: Samsung will mit KI zur CES 2020 begeistern

Samsung hat wohl eine große Produktankündigung für die CES 2020 geplant, wobei man genau genommen eine Vision zeigen möchte. Das Projekt nennt sich „NEON“ und Samsung bezeichnet es auf twitter als „ARTIFICIAL HUMAN“.

Das Unternehmen möchte in ein paar Tagen also einen „künstlichen Mensch“ zeigen, was auch immer das genau bedeuten mag. Mit Bixby hat NEON aber gar nichts zu tun, so Samsung, NEON ist etwas Neues, was wir bisher noch nicht gesehen haben. Alles, was wir bisher haben, ist das Logo für NEON.

Die CES startet in ein paar Tagen und öffnet am 7. Januar ihre Pforten in Las Vegas, bis dahin werden wir sicher weitere Teaser sehen. Samsung hat damit jedenfalls mein Interesse geweckt, denn das klingt doch mal spannender als ein neuer Smart TV, eine neue Spülmaschine oder ein weiteres Smartphone.

Worum wird es sich bei NEON am Ende handeln? Wird es nur ein Konzept, was weit von der Realität entfernt und somit mehr ein PR-Gag ist? Wird es sowas wie eine Weiterentwicklung von Bixby? Mal schauen, was Samsung geplant hat.

