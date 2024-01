Samsung One UI 6.1 kommt: Das neue Android-Update im Überblick

Samsung präsentierte gestern die Galaxy S24-Reihe und diese kommt, wie in den letzten Jahren, mit einem Punkt-Update für One UI auf den Markt. Basis bleibt hier natürlich Android 14, aber One UI 6.1 bringt dann doch ein paar Änderungen mit.

Eine ist euch womöglich schon heute begegnet, da sie die Runde macht: Es gibt ein neues Always-On-Display, bei dem man sich auch das Wallpaper anzeigen lassen kann. Ja, Apple lässt grüßen, auch wenn man dort für diese Optik kritisiert wurde.

Mit One UI 6.1 kommt aber noch mehr und bei SamMobile hat man bereits das Samsung Galaxy S24 Ultra erhalten und One UI 6.1 mit One UI 6.0 (auf einem S23 Ultra) verglichen. Samsung hat bisher übrigens noch nicht verraten, wie und wann die neue Version von One UI auf ältere Modelle kommt, wir informieren euch hier.

