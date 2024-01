Die Ära der KI kommt: Samsung Galaxy S24-Reihe ist offiziell

Als ich von Samsung vorab über die Details zur neuen Galaxy S24-Reihe informiert wurde, sprach man von der „Ära der KI“ bei Smartphones. Am Anfang war es die „Ära des Internets“, dann die „Ära der Kameras“ und jetzt steht dieses Kapitel an.

Mit Galaxy AI und weitere KI-Funktionen, die teilweise von Google stammen, soll die neue Flaggschiff-Reihe ein Vorzeigemodell für die Zukunft der KI sein. Hardware, so Samsung in einem Online-Meeting, rückt jetzt immer mehr in den Hintergrund.

Ich habe euch die Spezifikationen der drei neuen S24-Modelle wie immer am Ende aufgelistet, aber da gibt es keine große Überraschung (das Ultra kommt bei uns mit Snapdragon-Chip), in diesem Jahr ist der Eindruck im Alltag noch viel wichtiger.

Ein paar Highlights: Das Ultra hat einen Titanrahmen (Gewicht bleibt gleich), es gibt 7 voll Jahre bei Android-Updates und alle Displays sind flach, auch beim Ultra. Das Glas an den Seiten ist noch leicht gebogen, aber das Panel darunter nicht mehr.

Samsung Galaxy S24: Die Spezifikationen

6,2 Zoll OLED mit 120 Hz

Exynos 2400

8 GB Arbeitsspeicher

128 oder 256 GB Speicher

4.000 mAh

Schnelles Laden mit 25 Watt

Kabelloses Laden mit 15 Watt

Triple-Kamera 50 MP Haupt 12 MP Ultraweit 10 MP Zoom

12 MP Frontkamera

IP68-Zertifizierung

Android 14 mit One UI 6.1

Es gibt vier Farben im freien Handel und noch weitere Farben im Online Shop von Samsung, wo ihr das Samsung Galaxy S24 ab sofort vorbestellen könnt (und noch mehr Details zum Gerät bekommt). Es geht bei 899 Euro in Deutschland los, es gibt einen Bonus für Vorbesteller und der offizielle Marktstart ist dann am 31. Januar.

Samsung Galaxy S24: Die Spezifikationen

6,7 Zoll OLED mit 120 Hz

Exynos 2400

12 GB Arbeitsspeicher

256 oder 512 GB Speicher

4.900 mAh

Schnelles Laden mit 45 Watt

Kabelloses Laden mit 15 Watt

Triple-Kamera 50 MP Haupt 12 MP Ultraweit 10 MP Zoom

12 MP Frontkamera

IP68-Zertifizierung

Android 14 mit One UI 6.1

Es gibt vier Farben im freien Handel und noch weitere Farben im Online Shop von Samsung, wo ihr das Samsung Galaxy S24+ ab sofort vorbestellen könnt (und mehr Details zum Gerät bekommt). Es geht bei 1.149 Euro in Deutschland los, es gibt einen Bonus für Vorbesteller und der offizielle Marktstart ist dann am 31. Januar.

Samsung Galaxy S24 Ultra: Die Spezifikationen

6,8 Zoll OLED mit 120 Hz

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

12 GB Arbeitsspeicher

256, 512 GB oder 1 TB Speicher

5.000 mAh

Schnelles Laden mit 45 Watt

Kabelloses Laden mit 15 Watt

Quad-Kamera 200 MP Haupt 12 MP Ultraweit 10 MP Zoom (3x) 50 MP Zoom (5x)

12 MP Frontkamera

IP68-Zertifizierung

Android 14 mit One UI 6.1

Es gibt vier Farben im freien Handel und noch weitere Farben im Online Shop von Samsung, wo ihr das Samsung Galaxy S24 Ultra ab sofort vorbestellen könnt (und mehr Details zum Gerät bekommt). Es geht bei 1.449 Euro in Deutschland los, es gibt einen Bonus für Vorbesteller und der offizielle Marktstart ist am 31. Januar.

Smartphone-Markt: Apple ist die neue Nummer 1 vor Samsung Samsung dominierte den Smartphone-Markt in den letzten Jahren und es gab zwar immer mal wieder Marken, die den Thron wollten, doch daran scheiterten. Huawei ist das populärste Beispiel und Xiaomi […]16. Januar 2024 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->