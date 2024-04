Samsung plant neuen App-Aufbau mit Android 15 bei Galaxy-Smartphones

Mit Android 15 und One UI 7 könnte Samsung einen neuen Aufbau für Apps bei den Galaxy-Smartphones implementieren. Sucht man bisher das Menü für Apps auf, dann muss man nach links oder rechts wischen, um hier mehr Apps zu sehen.

Die meisten Android-Hersteller nutzen jedoch einen Aufbau, bei dem man von unten nach oben wischt und das ganze nahtlos übergeht. Über die Good Luck-Apps hat Samsung so eine Option bisher angeboten, diese jetzt aber gestrichen.

Das hat einen simplen Grund, denn laut Samsung-Support wird „die vertikale Listenfunktion derzeit für die Unterstützung in der nächsten Betriebssystemversion vorbereitet“. Spätestens mit One UI 7 dürfte diese Funktion also für alle kommen.

Es ist mir persönlich zwar relativ egal, da der Homescreen und dessen Aufbau für mich wichtiger als der App-Drawer sind, aber müsste ich wählen, dann würde ich einen vertikalen App-Aufbau bevorzugen, die aktuelle Lösung von One UI finde ich nicht ganz optimal. One UI 7 mit Android 15 dürfte Ende des Jahres erscheinen.

