Android 15 bekommt wohl neue Methode zum kabellosen Laden

Beim kabellosen Laden gab es in den letzten Jahren ein paar Standards neben Qi, doch dieser hat sich mittlerweile durchgesetzt, da die letzte große Alternative 2018 aufgegeben und sich dem Wireless Power Consortium (WPC) angeschlossen hat.

Was mir bisher ehrlich gesagt nicht bekannt war, ist die Tatsache, dass man auch über NFC kabellos laden kann. Diesen Standard kennen wir von vielen Dingen, wie dem mobilen Bezahlen, und er ist auch in so ziemlich jedem Smartphone verbaut.

Android 15: Kabellos via NFC aufladen

Bei Android Authority berichtet man, dass Google mit Android 15 den Support für kabelloses Laden über NFC vorbereitet und das in der finalen Version einführen könnte. Wobei man sich hier die Frage nach dem „Warum?“ durchaus stellen darf.

Es hat nämlich einen guten Grund, dass sich kabelloses Laden über NFC nicht durchgesetzt hat, da das nur mit 1 Watt funktioniert. Kabelloses Laden ist schon jetzt langsamer als kabelgebundenes Laden, aber hier ist Qi komplett überlegen.

Ich glaube nicht, dass NFC die große Alternative für Qi werden soll, finde es aber durchaus spannend, dass Google ausgerechnet jetzt auf die Idee kommt, das in Android zu implementieren. Hat man eventuell Pläne für das eigene Pixel-Lineup?

