Samsung ViewFinity S9: Neuer 5K-Monitor zielt auf Apple-Nutzer ab

In der Windows-Welt sind 5K-Monitore eher selten, bei Macs sind sie allerdings sehr beliebt, denn macOS ist dafür optimiert. Daher lösen die Displays von Apple auch so hoch auf. Mit dem neuen ViewFinity S9 will Samsung hier einsteigen.

Samsung: Ein günstigeres Studio Display

Im Gegensatz zum Vorgänger gibt es jetzt nämlich eine 5K- statt 4K-Auflösung, es ist der erste Monitor mit so einem Panel von Samsung. Und es ist daher sicher kein Zufall, dass der Samsung ViewFinity S9 dem Apple Studio Display ähnlich sieht.

Auf der deutschen Webseite von Samsung findet man die neue Generation noch nicht, mit Blick auf den Preis in Südkorea würden wir über ca. 1.200 Euro sprechen. Das ist deutlich mehr, als man für den S8 wollte, aber das Panel ist sicher teuer.

Es handelt sich um einen 27 Zoll großen Monitor mit 60 Hz, 5K, 600 nits und was man von einem Monitor in dieser Preisklasse so erwartet. Ein Apple Studio Display mit höhenverstellbarem Fuß kostet allerdings über 2.200 Euro, der Monitor von Samsung ist also nicht nur eine Alternative, er ist auch deutlich günstiger zu haben.

Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass es hier ein mattes Display gibt, was bei Apple einen Aufpreis kostet, dann ist der neue ViewFinity sogar nur halb so teuer.

Klingt in meinen Augen nicht schlecht und exakt so, als ob Samsung genau das wollte, eine günstige Alternative für das Apple Studio Display. Sobald wir die Details für Deutschland haben, reichen wir sie nach, das interessiert mich auch persönlich.

